Poder acumular pontos promocionais com os gastos do dia a dia, conseguindo excelentes descontos em passagens aéreas, é uma proposta muito interessante. No entanto, o mercado de milhas ainda é um mistério para muitos, que acabam deixando de utilizá-lo por medo.

Às vezes, a pessoa também não tem tempo e nem paciência para compreender como funciona esse sistema. Talvez, ela até consiga juntar pontos rapidamente, mas ainda possui dúvidas sobre o tema.

Afinal, grande parte dos gastos mensais, que fazem parte da rotina, rendem pontos e milhas nos programas de fidelidade. Portanto, acumular milhas pode ser fácil.

Pensando nisso, saiba como funcionam os principais programas do mercado e como receber milhas:

Como funciona?

Este processo é simples e sem muito segredo. Além disso, traz vantagens ao consumidor, que pode receber descontos em cima dos seus gastos. Contudo, para conseguir bastante retorno, é fundamental ter um cartão de crédito que possui um bom programa de pontos. Isso porque nem todas as instituições oferecem esse tipo de benefício.

Em resumo, quando o consumidor passa a acumular milhas, via de regra, ele precisa apenas esperar. Sendo assim, dependendo do seu padrão de gasto, ao longo de dois anos, já é possível ter acumulado o suficiente para algumas viagens.

Ao realizar a transferência de milhas acumuladas no cartão de crédito para os programas de fidelidade em períodos promocionais, é possível juntar entre 30%, 50%, 100% ou até 120% de bônus nessa ação. Logo, existem casos em que o consumidor acumula até 10 mil pontos, podendo converter para 15 mil, 20 mil ou até 24 mil, dependendo da promoção.

Dicas para acumular milhas

À vista disso, outra boa forma de acumular milhas é por meio de clubes de milhas disponibilizados pelos programas, que possibilitam um acúmulo de grandes quantidades de por mês. Logo, o cliente paga uma mensalidade promocional ao plano adquirido.

Nesse sentido, essas milhas se somam às conquistadas em viagens, no cartão de crédito e nas demais parcerias. No entanto, estes programas nada mais são do que um acelerador para o acúmulo de milhas. Ainda que ofereça promoções exclusivas, ainda é preciso gastar para ganhar pontos.

Porém, essas vantagens podem variar entre bônus para transferência de pontos do cartão de crédito, resgate de passagens com desconto, pontos bônus e até upgrade de categoria no programa de fidelidade. Logo, os principais programas são o Clube Livelo , Clube Latam Pass , Clube Smiles e Clube TudoAzul.

