Quando o assunto é começar a investir na renda variável, uma parte muito importante são as ações fracionadas. C om elas, o investidor pode aportar uma quantia menor se comparado a um lote completo de uma empresa.

Sendo assim, ao contrário de pagar por um lote padrão de 100 unidades, como os investidores mais experientes e qualificados costumam fazer, a compra fracionada possibilita que o investidor adquira um número menor de ações. No entanto, esses papéis detém uma liquidez inferior frente ao mercado à vista.

Quer saber mais sobre o mercado fracionário? Então, confira a seguir:

O que são ações fracionadas?

Em resumo, as ações fracionadas são negociadas no mercado fracionário, onde os investidores podem adquirir uma quantidade menor do que 100 ações, número padrão da Bolsa de Valores ( B3 ).

Isto é, os investidores podem comprar entre 1 e 99 ações. Logo, eles conseguem selecionar a quantidade de papéis que quiserem. Por exemplo, 5, 20, 33 ou 80 ações.

Aos investidores iniciantes que não detém muito capital para começar adquirindo um lote inteiro, o mercado fracionário pode ser uma boa opção. Afinal, à vista são negociadas somente ações no lote padrão, que costumam ser múltiplos de 100.

Vantagens do mercado fracionário

Em primeiro lugar, a possibilidade de investir com pouco capital é um benefício e tanto para alguns investidores, que costumam ser atraídos para a Bolsa de Valores por esse aspecto.

Portanto, o mercado fracionário acaba sendo mais democrático. Além disso, permite que os investidores diversifiquem suas carteiras com mais facilidade.

