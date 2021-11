Os fundos de investimentos costumam ser ótimas alternativas aos que desejam entrar no mercado financeiro. Visto que, apresentam uma série de vantagens, assim como, o poder de escolha de um gestor de confiança para administrar o processo de compra e venda dos ativos.

De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), realizada em outubro, o patrimônio líquido dos fundos de renda fixa com investimento no exterior era de R$ 3,7 bilhões. Isto é, 381% maior do que em outubro do ano passado.

Já nos fundos multimercados com investimento no exterior, o aporte alcançou R$ 532,5 bilhões ainda em outubro. Ou seja, um crescimento de 25% frente ao ano passado. Logo, nos fundos de ações com investimento no exterior, o patrimônio atingiu R$ 86 milhões, uma alta de 9% na comparação anual.

Sendo assim, Laura Bartelle, especialista em investimentos e sócia da 051 Capital , listou 4 dicas sobre quais cuidados ter ao escolher o melhor fundo de investimento.

1 – Verificar a lâmina do fundo

Em primeiro lugar, o investidor deve acessar o site da gestora selecionada e procurar pela lâmina. Essa parte indica uma série de informações importantes sobre a empresa. como o tempo de atuação da casa e do gestor do fundo. Além disso, apresenta a rentabilidade dos últimos anos, composição da carteira e nível de risco do fundo.

Desse modo, Laura recomenda que se verifique a variação mês a mês e ano a ano, as maiores oscilações, a volatilidade em comparação com o benchmark e índice de referência usado para avaliar o desempenho de uma aplicação.

Através da lâmina, as gestoras devem informar como foi o desempenho do fundo em diferentes ciclos do mercado, se houve consistência e recuperação em crises.

2 – Estudar o gestor

Ter conhecimento sobre o histórico do gestor do fundo é fundamental. Portanto, o investidor deve se informar sobre o que o especialista fazia antes de assumir esse fundo, quais outros geriu, entre outros aspectos.

3 – Definir o perfil de investidor

Nesse sentido, um aspecto fundamental para iniciar os investimentos em fundos é compreender o perfil de investidor , seja conservador, moderado ou arrojado.

4 – Investir sempre, sem pressa e sem pausa

“É importante compreender que investir consiste em um processo. Como tudo na vida, leva um tempo. Dado que o mercado é ascendente no longo prazo, sempre é o melhor momento para começar a investir”, indica a especialista.

