Nesta quarta-feira (10), a Petz (PETZ3) anunciou uma nova oferta pública de ações primárias. Ao todo, serão colocados a venda 41 milhões de papéis. No entanto, apenas investidores qualificados poderão participar das negociações.

De acordo com o valor atual dos ativos, cerca de R$ 20,83 por unidade, a rede pode levantar até R$ 850 milhões com a oferta. Porém, as ações só deve ser precificadas no dia 18 deste mês.

Leia Também

Qual a finalidade dos recursos?

Segundo a Petz, os recursos captados com a oferta serão utilizados para acelerar a abertura de novas lojas e hospitais veterinários da rede. Assim como, fortalecer o ecossistema da empresa, investindo na plataforma digital, tecnologia, logística e em novos negócios.

Lucros no 3° trimestre

No terceiro trimestre de 2021, a empresa teve um lucro liquido de R$ 26,6 milhões, tendo uma alta de 56,1% na comparação anual .

Um dos motivos apontados para essa mudança foi o aumento das vendas online no e-commerce, que representam 31% do total de vendas da empresa no período.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.