Aos investidores que visam diversificar sua carteira de investimentos prezando a segurança, ainda que a rentabilidade não seja tão alta, é fundamental ter conhecimento sobre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Sendo assim, o FGC é um programa que atua em casos de falência da instituição financeira para proteger o patrimônio do investidor ou cliente. No entanto, o fundo só protege uma parte dos ativos de renda fixa e segue várias regras que limitam sua atuação. Logo, é de extrema importância compreender como ele funciona.

Pensando nisso, confira mais detalhes sobre este recurso para entender como usá-lo ao seu favor:

O que é o FGC?

Em resumo, o Fundo Garantidor de Créditos foi criado em um cenário de grande preocupação do mercado e das autoridades com a estabilidade do sistema financeiro no país.

Ainda que o mesmo não seja apenas um recurso para pagar dívidas bancárias, que só se manifesta em situações difíceis, alguns investidores usam esse programa para checar se a aplicação em renda fixa é confiável.

Desse modo, o FGC é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que visa proteger os investidores do sistema financeiro no país, além de prevenir o risco de uma crise bancária sistêmica.

Melhor dizendo, este recurso atua como um mecanismo que dá garantia aos clientes das instituições financeiras em casos de recuperação do patrimônio investido. Normalmente, isso corre em situações de decretação de regime de intervenção ou liquidação extrajudicial.

