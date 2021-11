No vasto portfólio de produtos que o Nubank oferece aos seus clientes, está a funcionalidade de fazer transferências internacionais para contas em outros países.

Nesse sentido, a função de transferências internacionais é fruto de uma parceria da fintech com a plataforma Remessa Online, direcionada a realização de remessas internacionais e operação online.

Portanto, com este recurso, o cliente pode simular os valores de transferência, conferir a taxa de câmbio e realizar o pagamento através do Remessa Online.

Saiba como usar o sistema de transferências internacionais do Nubank:

Leia Também

Como funciona?

A princípio, a funcionalidade de transferência internacional não opera diretamente na plataforma Nubank. A fintech apenas simplifica o acesso para a realização da transação.

Em primeiro lugar, o cliente deve realizar o cadastro no Remessa Online e anexar as informações do pagamento na plataforma. Em seguida, a operação deve acontecer através de uma transferência via TED, com prazo de até um dia útil para finalizar tudo.

Leia Também

Portanto, esse recurso é uma maneira de realizar pagamentos em lojas ou transferir dinheiro para pessoas que se encontram fora do país.

No entanto, existem taxas a serem cobradas em cima dessa operação, por exemplo, a taxa de câmbio e cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras. Além disso, a tarifa bancária em valores de até R$ 2.500 e uma tarifa de custo da empresa responsável pela transferência.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.