Em um cenário recheado de incertezas, causado principalmente pela pandemia e a crise econômica no país, muitos brasileiros encontraram os investimentos como solução para garantir certo patrimônio.

Sendo assim, de acordo com os dados da B3, só no primeiro semestre de 2021, a quantidade de investidores cresceu 43% frente ao mesmo período em 2020. Assim, somando 3,8 milhões de pessoas físicas cadastradas na bolsa.

Quer saber como começar a investir? Então, confira as dicas a seguir:

Ascensão dos investidores brasileiros

Os números mostram que, cada vez mais, o interesse pelo mercado financeiro vem aumentando. Entretanto, a quantidade de investidores na bolsa brasileira ainda é relativamente baixa devido a uma série de fatores.

De acordo com Beto Assad, analista de ações e consultor financeiro do Kinvo , plataforma que consolida investimentos de bancos e corretoras em um só lugar, a organização financeira é um fator de extrema importância aos que desejam investir.

“Hoje em dia, há várias opções no mercado financeiro e alguns deles podem ser iniciados com um valor pequeno e envolvem menos riscos. Os investimentos são mais democráticos, por isso, se a pessoa conseguir estudar o assunto e entender o seu perfil de risco, é possível realizar um investimento que garanta frutos no futuro”, afirma o especialista.

Pensando nisso, Beto Assad separou 10 dicas sobre como se organizar financeiramente para iniciar a jornada como investidor com o pé direito.

1 – Tenha ciência do ganho e do gasto

Procure anotar o valor mensal de sua renda, juntamente com o valor líquido do salário e renda extra. Em seguida, separe os gastos mensais. Visto que, é fundamental entender para onde o dinheiro está indo.

2 – Mantenha as contas e finanças equilibradas

Em seguida, você deve ter ainda mais controle sobre suas finanças. Portanto, manter as contas equilibradas é fundamental. Isto é, se organizar para gastar apenas com o necessário e nunca uma quantia a mais do que recebe.

3 – Pague as dívidas primeiro

Nesse sentido, aos endividados, é essencial realizar um levantamento para compreender o valor total em dívidas. Logo, vale montar um planejamento para quitá-las o quanto antes.

4 – Aumente a sua renda

Uma boa opção para estabelecer a organização financeira é ampliar a renda mensal. Isso pode acontecer através de um trabalho por fora, seja como freelancer ou como empreendedor de um negócio.

“Atualmente, várias pessoas estão transformando hobbies em fontes de renda. Por conta da pandemia, muita gente teve que se reinventar e estão conseguindo juntar um ótimo valor por meio dos trabalhos extras”, destaca o especialista.

5 – Estabeleça prazos

Além disso, uma outra sugestão de Beto é definir prazos para estruturar as suas finanças pessoais. Sendo assim, para o analista, estabelecer metas contribui para a visualização dos resultados do esforço e é uma maneira de avaliar se as condutas adotadas estão realmente funcionando.

6 – Elimine gastos desnecessários

Desse modo, outro ponto essencial para estabelecer uma organização financeira é cortar ou reduzir gastos desnecessários. Afinal, as economias mensais podem quitar as dívidas ou dar início aos investimentos.

Confira todas as dicas e saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.