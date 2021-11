Em outubro, foi dada a largada para a temporada de balanços do terceiro trimestre deste ano. No entanto, no setor bancário, cinco instituições financeiras ainda não apresentaram seus resultados ao mercado

Dado que as companhias de capital aberto na Bolsa de Valores brasileira têm até a próxima terça-feira (16) para divulgar os lucros, certos bancos vão publicar seus balanços ainda esta semana.

Pensando nisso, selecionamos os bancos que reportarão o balanço do terceiro trimestre ainda esta semana:

1 – Modalmais (MODL11)

O Modalmais, que também é uma corretora de investimento 100% digital, vai divulgar seu balanço trimestral nesta quinta-feira (11). Em setembro, a mesma foi eleita a plataforma de investimento mais baixado pelo Bank of America (BofA) , somando mais de 50 mil downloads.

Dessa forma, a instituição apresenta aos seus clientes diversas vantagens importantes na hora de começar a investir . Por exemplo, menores taxas, chegando até a zerar algumas delas. Além disso, o Modalmais é considerado um banco digital totalmente seguro para investir.

2 – Banco Pine (PINE4)

De maneira geral, o Banco Pine está direcionando a soluções de financiamento e assessoria de grupos corporativos. Logo, ele disponibiliza serviços para empresas de conta-corrente, seguros, investimentos, fianças, cobranças, transferências, câmbio, rotativos e comércio exterior.

3 – Banco BMG

Em suma, o Banco BMG proporciona uma série de serviços e produtos, seja para pessoa física como jurídica. Os clientes pessoa física podem solicitar cartão de crédito consignado, crédito pessoal e seguros massificados via parceria.

4 – Banrisul (BRSR6)

Por fim, o Banrisul, localizado e controlado pelo Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com seus acionistas, marca presença em mais de 1.200 pontos no Brasil e no exterior. Logo, oferece produtos e serviços financeiros. Assim como, opções de financiamentos de longo prazo com recursos.

