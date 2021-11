Fernanda Capelli Bitcoin atingiu recorde histórico nesta terça-feira (9)

Nesta terça-feira (9), o Bitcoin (BTC) atingiu sua maior alta em todos os tempos, chegando nos US$ 68 mil. O valor no Brasil também bateu recordes, marcando R$ 380 mil no Índice do Portal do Bitcoin .

A criptomoeda mais famosa do mundo já vinha apresentando fortes sinais de alta a três semanas, mantendo os preços acima dos R$ 60 mil. Contudo, sua valorização se intensificou ontem (8), após a abertura do mercado asiático. Nas últimas 24 horas, o Bitcoin valorizou cerca de 3,2%.

“Vacina contra inflação”

Um dos motivos apontados para a estabilização e alta valorização do Bitcoin nas últimas semanas é o aumento da inflação mundial. Aqui no Brasil, por exemplo, o índice IPCA – que sinaliza a alta generalizado dos preços – marca 10,25% no acumulado dos últimos 12 meses.

“As pessoas estão sentindo o aperto globalmente, seja nos preços da gasolina nos Estados Unidos, da energia na Europa ou dos alimentos na América Latina. As restrições na cadeia de fornecimento e o encolhimento da força de trabalho faz os investidores buscarem uma reserva de valor” informa o boletim da empresa Coinbase.

Na prática, o Bitcoin é imune a inflação . Isso porque o mesmo é um ativo limitado, existindo apenas 21 milhões de unidade para serem mineradas. Ou seja, seu conceito se assemelha bastante ao mercado de ouro, que também é escasso.

