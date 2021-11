A valorização dos bancos digitais é nítida. Não é de hoje que eles vêm conquistando o espaço dos bancos tradicionais, principalmente, em razão da praticidade, modernidade e o fim da burocracia. Isso porque basta ter um smartphone para, em poucos minutos, solicitar a abertura de uma conta digital e até cartões de crédito .

Sendo assim, hoje o canal de entrada é apenas um smartphone para a realização de transação, operação e atendimento ao cliente, sem necessidade de uma agência.

Desse modo, a tecnologia simplifica a interação entre banco e usuário, conseguindo transformar um relacionamento entre o aplicativo e o cliente. A propósito, essa praticidade se assemelha aos serviços de delivery, transporte, streaming de vídeos e muitos outros avanços digitais.

Wagner Martin, diretor de desenvolvimento de negócios da Veritran Brasil , destacou 4 aspectos que podem ser considerados na hora de selecionar um banco digital:



1 – Onboarding Digital

Tendo em vista que a agilidade é o principal lema das fintech, isso por conta do onboarding digital, que caracteriza um processo que envolve as etapas iniciais de contato entre o cliente e a fintech. Logo, no caso dos bancos digitais, a instituição deve oferecer garantias de segurança aos usuários.

2 – Autenticação por biometria facial

Desse modo, com a chegada dos bancos digitais, a cibersegurança moderna transformou a biometria facial em uma ferramenta indispensável, quando falamos de segurança das operações. Entretanto, grande parte dos celulares já oferecem essa função, e agora, esses recursos estão sendo incorporados aos serviços bancários.

3 – Geolocalização

Já a função de geolocalização, representa uma ferramenta valiosa para coletar informações mais específicas e culturalmente contextualizadas sobre os usuários, facilitando a relação entre o banco e o cliente.

4 – Personalização

Uma prática que os bancos digitais integraram desde o início, foi a personalização. Visto que, essa prática transformou todas as interações do cliente em novas funcionalidades úteis para cada cliente em particular.

