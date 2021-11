Dentre a série de benefícios que um cartão de crédito dos bancos digitais pode oferecer aos clientes, estão os programas de pontos que o consumidor pode acumular a partir de seus gastos.

Além disso, a opção de ter conta dentro dos bancos digitais se transformou em uma boa alternativa aos consumidores que desejam fugir das altas taxas cobradas pelas instituições tradicionais.

Portanto, em razão de diversos benefícios para quem usa cartão de crédito, estes programas de pontos encantaram muitos clientes. Bem como, o acúmulo de milhas ou pontos para investir em viagens com descontos.

Como funciona o programa?

Em resumo, os bancos digitais disponibilizam o recurso de acúmulo de pontos em uma série de instituições. Sendo assim, eles dão a oportunidade ao consumidor de converter os gastos em milhas, produtos ou outros benefícios oferecidos pelo banco, por exemplo.

Entretanto, os programas de pontuação se diferem entre os bancos digitais. Isto posto, cientes das vantagens que este recurso oferece aos clientes, algumas fintechs já contam com seus próprios benefícios.

Leia Também

Confira alguns dos bancos digitais mais populares do mercado que possuem programas de pontos:

Nubank

A propósito, o programa de pontos do Nubank chegou na plataforma há poucos meses e oferece uma série de benefícios aos seus clientes, entre eles, a disponibilidade de utilizar os pontos para reduzir o valor da fatura.

Leia Também

C6 Bank

Em suma, o programa do C6 Bank, denominado de ‘Átomos’, disponibiliza uma versão de plano totalmente gratuita e duas outras pagas.

Modalmais

Por fim, o Modalmais também disponibiliza um serviço do programa de pontuação, que a cada R$ 1 gasto em compras no cartão de crédito, é convertido em 0,5 pontos.

Sendo assim, ao final do mês, caso o cliente gaste R$ 2000, por exemplo, resulta num total de 1000 pontos acumulados. Logo, se este for o gasto mensal do usuário, ele terá cerca de 12.000 pontos acumulados ao fim do ano.

A propósito, existem duas maneiras de utilizar os pontos acumulados. Em primeiro lugar, ao realizar compras no cartão, uma parte do gasto pode ser utilizado em pontos. Outra maneira, seria adicionar os pontos em serviços como voos e assentos mais confortáveis.

Saiba mais sobre cada banco em 1Bilhão , parceiro do iG.