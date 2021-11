Como já esperado pela maioria dos analistas e investidores, na última semana, o Banco Central elevou a taxa Selic em 1,5 pontos percentuais, indo para 7,75% ao ano. Embora a alta prejudique alguns investimentos, as ações boas pagadoras de dividendos ainda superam a Selic.

Sendo assim, para muitas empresas, os rendimentos de dividendos acima da taxa de juros são considerados boas alternativas. Visto que, os investidores detêm uma “garantia” de retorno , ainda que com seus possíveis ganhos com a performance da ação.

Desse modo, confira 7 ações que pagam dividendos acima da Taxa Selic:

1 – CSN Mineração (CMIN3)

Embora a produção de minério esteja enfrentando fortes quedas nos preços, ainda há expectativas de que as ações da CSN Mineração rendam altos dividendos aos seus acionistas. Isso porque a companhia é vista como forte geradora de caixa.

Leia Também

2 – Cyrela (CYRE3)

A propósito, a Cyrela, companhia direcionada ao setor de construção, apresentou solidez nos dados de venda e lançamentos no terceiro trimestre. Portanto, os analistas estimam bons desempenhos da companhia nos próximos meses.

3 – Engie Brasil (EGIE3)

Em suma, a maior operadora privada de energia elétrica do país protagoniza no mercado em razão da sua capacidade de proteção dos efeitos hidrológicos adversos, juntamente com sua diversificação de portfólio

Leia Também

4 – Bradesco (BBDC4)

O Bradesco, que representa um dos maiores bancos do Brasil, acumulou uma quantia expressiva de capital no período em que não distribuía dividendos aos seus acionistas. Sendo assim, a expectativa é que a instituição pague 10,6% em dividendos.

5 – Taesa (TAEE11)

A Taesa, companhia considerada uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil, se encontra em uma configuração para seguir com a distribuição de 100% de payout (índice de distribuição de dividendos).

6 – Porto Seguro (PSSA3)

A Porto Seguro, companhia que corresponde a uma das maiores seguradoras privadas, é bastante querida pelos investidores de longo prazo. Logo, a porcentagem de pagamento de dividendos aos acionista é de 9,6% em 2022.

7 – Copel (CPLE6)

Por fim, na seleção de empresas que pagam dividendos superior à taxa Selic, a Copel, uma companhia que gera, distribui e comercializa energia elétrica, detém uma expectativa alta de pagamento de dividendos aos acionistas para o ano que vem, estimado para 9,6%.

Saiba mais sobre cada empresa em 1Bilhão , parceiro do iG.