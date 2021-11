Mediante a uma série de balanços trimestrais e a queda expressiva do Ibovespa, a primeira semana de novembro, que inicia mais curta em razão do feriado do Dia dos Finados, já começa com fortes emoções entre os investidores.

Em um cenário marcado pela crise fiscal, que acentua ainda mais a crise econômica no país, a escapatória encontrada pelas casas de corretagem foi a tentativa de minimizar a exposição ao cenário interno.

Sendo assim, a carteira recomendada do Modalmais (MODL11) marca 5 empresas que apresentaram ou devem apresentar bons desempenhos, podendo atrair investidores e levantar os papéis no curto prazo.

Confira as 5 ações mais recomendadas para investir no mês de novembro, de acordo com o Modalmais:

1 – Engie Brasil (EGIE3)

Em suma, a Engie Brasil, companhia direcionada principalmente ao setor elétrico, se destaca devido às suas melhores estratégias de comercialização de energia. Isso em razão da prática da sazonalização do despacho de usinas hidrelétricas.

2 – Petrobras (PETR4)

Após reportarem o balanço trimestral com bons desempenhos, as ações da Petrobras surgem como a segunda recomendação de carteira do Modalmais. Visto que, registrou lucro líquido de R$ 31,142 bilhões, revertendo o prejuízo líquido de R$ 1,546 bilhão no mesmo trimestre em 2020.

3 – BB Seguridade (BBSE3)

Em seguida, a terceira recomendação do Modalmais é o BB Seguridade, companhia voltada ao setor de seguros que se encontra em recuperação. Logo, suas ações apresentaram ganhos de 10,73% no mês de outubro.

4 – Porto Seguro (PSSA3)

A Porto Seguro, uma das maiores seguradoras do país, é recomendada pelo Modalmais como uma jogada defensiva em um cenário coberto de altas taxas de juros e volatilidade macro e política.

5 – iShares S&P 500 (IVVB11)

Por fim, a última recomendação do Modalmais é o ETF iShares S&P 500, que representa as 500 principais empresas dos Estados Unidos. A aplicação reflete a performance, antes das taxas e despesas, do Índice S&P 500 em reais.

Nesse sentido, este fundo investe em no mínimo 95% de seu patrimônio em ações do S&P 500 Brazilian Real Index. Além disso, pode aplicar em posições adquiridas no mercado futuro do Índice.

