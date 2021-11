Tesouro direto com juros semestrais vale a pena? Veja como calcular os ganhos

Em épocas de incertezas e crise econômica, como esta em que estamos vivendo, alguns costumam procurar a renda fixa por causa da segurança, característica principal desse tipo de investimento.

Dessa forma, essas pessoas acabam se deparando com títulos da dívida pública no Tesouro Direto. Entre eles, papéis prefixados ou atrelados ao IPCA com juros semestrais são comuns. Mesmo assim, poucos sabem as diferenças entre eles ou entende de fato como calcular os ganhos para ver se vale a pena investir.

Portanto, saiba tudo sobre o tesouro direto com juros semestrais e entenda como calcular os ganhos para ter certeza se vale a pena investir.