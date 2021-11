No início desta semana, o Nubank divulgou uma nova modalidade de investimento em sua plataforma, que consiste em ofertas de produtos de renda fixa .

Inicialmente, os clientes do roxinho poderão aplicar em Certificado de Depósito Bancário (CDBs) pós-fixados de instituições financeiras. Sendo assim, a nova funcionalidade entrará em ação, progressivamente, nas próximas semanas.

Saiba tudo sobre o novo formato de investimento oferecido pelo banco digital:

Leia Também

Como irá funcionar?

De acordo com o Nubank, a nova função de ofertas de CDBs deverá passar por uma curadoria da equipe de Gestão de Ativos do banco. Assim, será realizada uma pré-seleção de até cinco produtos apresentados diariamente na plataforma.

Logo, a intenção dos profissionais da companhia é entregar aos clientes as melhores alternativas oferecidas no mercado naquele dia. Com isso, eles podem ajudar os usuários a obter a melhor rentabilidade em seu investimento.

Leia Também

Investimentos no Nubank

A propósito, já existem opções de investimento na plataforma do Nubank. Entre elas, três fundos multimercados da família NuSeleção, que visam maior rentabilidade ao cliente.

Além disso, os planos do Nubank para este semestre integram inserir uma funcionalidade de compra e venda de ações, BDRs e fundos ETF. Assim, inserindo mais pessoas ao mercado de investimento.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.