Nos últimos meses, o Bitcoin (BTC) tem surpreendido o mercado devido ao seu amadurecimento em relação a volatilidade. Isso porque, mesmo com um cenário conturbado, o ativo continuou crescendo e alcançando máximas históricas.

Logo, cada vez mais pessoas pensam em entrar nesse universo. Contudo, por ser algo relativamente novo, com termos próprios e diferenças básicas frente ao mercado financeiro tradicional, muitos investidores se sentem inseguros.

Pensando nisso, a Bitso , plataforma líder de criptomoedas na América Latina, listou cinco informações importantes e curiosas sobre esse ecossistema financeiro e seu principal ativo, o Bitcoin.

1 – O bitcoin tem muita tecnologia

Em resumo, cada Bitcoin existe dentro de uma cadeia de dados. O blockchain, que funciona como uma espécie de ‘livro público’, armazena os recursos e registros de transações.

2 – O Bitcoin funciona como “ouro digital”

A propósito, o Bitcoin foi constituído para ser limitado. Isto é, não dá para imprimir com a mesma lógica do dinheiro comum. Ele detém um “teto” de criação de novas unidades, sendo que a quantia a ser garimpada é de apenas 21 milhões de unidades. Por conta disso, ele é deflacionário.

3 – As transações com bitcoins são rastreadas

Há quem diga que Bitcoin é um ativo pouco seguro e ligado a atos criminosos. No entanto, isso é um grande equívoco. De acordo com a empresa Chainalysis, especialista em dados de blockchain, apenas 0,34% das atividades com a criptomoeda podem ser consideradas suspeitas.

4 – Volátil? Sim, mas uma ideia revolucionária

Não é segredo pra ninguém que o Bitcoin oscila de preço, que não é pouco. No entanto, isso não exclui o fato de que esse ativo está crescendo e se solidificando. Logo, se comparar o cenário de criptomoeda atual com o de cinco anos atrás, é possível visualizar que o mercado detém uma curva de crescimento bem interessante historicamente.