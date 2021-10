Viver no Brasil não tem sido fácil nos últimos tempos. Afinal, com hiperinflação e a crise causada pela pandemia da Covid-19 , o dinheiro está ficando cada vez mais curto no final do mês, fazendo com que as pessoas fiquem endividados.

Portanto, dentro desse cenário, a saída mais viável é fazer renda extra. Contudo, entre todas as formas de ganhar dinheiro, a pessoa deve achar algo que se encaixe com sua rotina de trabalho.

Dessa forma, optar por rendas extras através da internet pode ser a melhor saída para quem quer dar um “Up” no orçamento mensal.

1 – Comece com o que tem e defina a plataforma

A forma mais simples e barata de ganhar renda extra com vendas é anunciar coisas de casa. “Nós indicamos selecionar produtos que muitas vezes estão paradas”, explica Babi Tonhela, CPO e Sócia do Ecommerce na Prática , maior escola de vendas digitais do Brasil.

2 – Aproveite suas habilidades

Outra dica é a pessoa aproveitar o que ela sabe fazer, sejam atividades na cozinha ou com artesanato, por exemplo. “No caso da alimentação, você consegue tirar um CNPJ como MEI de forma rápida e se cadastrar em aplicativos de delivery”, conta.

3 – Venda produtos sob encomenda

Essa dica é bem parecida com a dos artesanatos, porém, nos itens encomendados é possível estruturar alguma coisa mais extensa como uma caneca ou produtos gráficos personalizados.

4 – Crie uma loja virtual sem estoque

“Você já percebeu que existem diversos negócios na sua região que não vendem online?”, questiona Babi. “Uma dica é ir até esses lugares e se posicionar como representante comercial, fazendo uma troca com os empreendedores daquele estabelecimento”.

5 – Como conciliar trabalho e renda extra

“Qualquer habilidade que você tenha pode ser “empacotada” como um produto digital, seja um ebook, um mini curso, manual ou serviço que pode ser oferecido e consumido online”, conta Babi.

Em suma, em todas as opções anteriores, o empreendedor consegue trabalhar 100% online e conciliar seu novo negócio com qualquer outra atividade. Portanto, existem pessoas que cumprem essa jornada dupla e conseguem aumentar sua renda, seja com venda de produtos físicos, digitais ou serviços.

