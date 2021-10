Com a alta expressiva dos preços dos combustíveis e petróleo, nesta semana, a Petrobras (PETR3 e PETR4) divulgou o balanço do terceiro trimestre, apresentando um lucro de R$ 31,1 bilhões. Logo, a empresa dobrou o valor dos dividendos distribuídos aos seus acionistas, que chegaram a R$ 63,4 bilhões no ano.

O comunicado aconteceu após as novas reclamações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à Petrobras, em razão dos lucros frente a um cenário de altos preços cobrados aos consumidores. Isso porque Bolsonaro acredita que a companhia deveria lucrar menos.

Lucro

Em resumo, a Petrobras apresentou o lucro líquido de R$ 31,1 bilhões no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo de R$ 1,5 bilhão frente ao mesmo período do ano passado.

Nesse sentido, o resultado do balanço acabou sendo acima da expectativa do mercado, que aguardava um lucro de R$ 18,2 bilhões. Contudo, na base trimestral, a empresa registou uma queda de 27,3%.

Em razão da variação cambial sobre a dívida, existem efeitos não recorrentes relativos ao plano de saúde e ICMS . Além da ausência de ganhos sobre investimento pela venda da BR Distribuidora, a Petrobras apresentou um lucro inferior ao do segundo trimestre deste ano.

A companhia ainda reportou uma receita líquida de R$ 121,6 bilhões. Isto é, um aumento anual de 71,9% e de 9,8% frente ao segundo trimestre. Em virtude, à valorização do petróleo Brent de 5%, ao crescimento dos volumes e preços de derivados no mercado interno.

Remuneração aos acionistas

Nesta quinta-feira (29), foi aprovado pelo conselho de administração da Petrobras a distribuição de remuneração antecipada aos acionistas da companhia , somando US$ 6 bilhões, cerca de R$ 31,8 bilhões.

Desse modo, o aporte representa cerca de R$ 2,437865 por ação da companhia. No entanto, a Petrobras ainda não decidiu como será realizado o pagamento desta remuneração. Sendo assim, o mesmo pode ser tanto em dividendos como juros sobre capital próprio.

