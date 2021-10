Grande parte da população acredita que investir com pouco capital é impossível. No entanto, tendo apenas R$ 30, as pessoas já conseguem encontrar bons investimentos.

Existe uma premissa financeira que diz: “jamais devemos perder a nossa capacidade de investimentos”. Afinal, quem não se arrisca nesse mundo hoje, independente do valor aplicado, pode ter problemas no futuro.

Além disso, a pandemia trouxe uma preocupação importante sobre as reservas financeiras , principalmente para se garantir em questões emergenciais. Portanto, existem 4 tipos de investimentos para quem quer começar com 30 reais: Tesouro Direto, fundos de renda fixa , CDB e LCA.

Grande interesse em investimentos

Atualmente, uma mudança de perfil vem sendo percebida nas pessoas que conseguem direcionar uma parte dos seus ganhos para aplicações financeiras e investimentos.

Para o administrador e professor de finanças do ISAE Escola de Negócios, Pedro Salanek, o interesse em investimentos aumentou expressivamente. “Além do crescente mercado de investimentos, que tem invadido as redes sociais, as pessoas estão buscando informações sobre as melhores opções para guardar (e remunerar) seu capital”, diz.

No mercado financeiro, as opções de investimentos se separam entre renda fixa e variável. “Na renda fixa, enquadram-se as aplicações para investidores de perfil mais conservador, com os ganhos fixos em cada aplicação”, explica.

A propósito, a poupança, o tesouro direto, o CDB, Fundos DI, investimentos em previdência privada e alguns outros fundos oferecidos pelas instituições financeiras são as opções mais conhecidas para quem quer começar com apenas R$ 30.

