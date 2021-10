Atualmente, o Mercado Pago e o PicPay possuem duas das contas digitais mais requisitadas do Brasil. Basicamente, ambas as empresas oferecem uma carteira online onde o cliente pode guardar seu capital, efetuar transações e pagar contas via celular.

As plataformas apresentam praticidade em seus serviços. Além disso, elas não costumam cobrar por taxas de manutenção, uma vez que tudo funciona de maneira digital.

Sabendo da popularidade dessas grandes empresas, separamos suas principais características, semelhanças e diferenças. Assim como, as tarifas e taxas descontadas em cada uma delas.

Desse modo, saiba qual a melhor escolha de carteira digital para abrir conta:

Leia Também

Mercado Pago

Em resumo, a conta virtual do Mercado Pago opera de uma maneira mais prática, sem burocracia e sem custos. Logo, ao se cadastrar na plataforma, o cliente já tem acesso a uma série de serviços.

Portanto, o cadastro pode ser feito através do próprio aplicativo ou site. Se o usuário já for cliente do Mercado Livre , pode se conectar, vinculando as duas contas.

Serviços

A opção de crédito já se encontra disponível na plataforma de maneira simples e prática. Sendo assim, para a realização de pagamentos, os clientes podem utilizar o Mercado Crédito, juntamente com o Mercado Pago.

Leia Também

PicPay

A carteira digital do PicPay, da mesma forma que o Mercado Pago, oferece uma série de funcionalidades, como envios e saques de dinheiro, transferências entres as demais instituições, pagamentos de faturas e boletos, recargas de celulares e até crédito para jogos virtuais.

Desse modo, para obter uma conta na plataforma, basta realizar o cadastro super simplificado, informando os dados pessoais solicitados. Bem como, número de celular, CPF, e-mail, data de nascimento, entre outros.

Serviços

Por conseguinte, para facilitar ainda mais a vida de seus clientes, a plataforma é bastante simples e intuitiva, detendo ícones com ações. Por exemplo, “Pagar conta”, “Pagar pessoas”, “Cobrar” e “Pagar nas maquininhas” na aba “Sugestões para você”.

Saiba mais sobre cada uma e qual a mais adequada para você em 1Bilhão , parceiro do iG.