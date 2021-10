Depois da alta histórica, veja o que ainda pode ameçar o preço do bitcoin

O bitcoin tem surpreendido muito o mercado nos últimos tempos, devido sua resiliência e amadurecimento em relação a volatilidade. Isso porque mesmo com a proibição de transações com criptomoedas na China , o bitcoin continuou crescendo e alcançando máximas históricas.

Mesmo assim, não tem como ignorar o fato de que a principal característica das criptomoedas, portanto do bitcoin, é a sua volatilidade. Dessa forma, essa alta jamais vista é temida por alguns que acreditam que o valor do criptoativo pode cair na mesma proporção.

Portanto, veja a seguir alguns motivos que podem ameaçar e abalar a alta da criptomoeda mais famosa do mundo.

1) Ataque na rede

Mesmo com toda a tecnologia ao redor do bitcoin que o torna uma moeda possível, ainda há risco de hackers e ataque a sua rede de informações.

Esse possível ataque, por sua vez, poderia descredibilizar e abalar completamente a segurança da rede. Além disso, um ataque a rede poderia dar o monopólio para uma única pessoa.

2) Perda de confiança

Não é novidade para ninguém que o mercado de investimento funciona à base de rumores. Dessa maneira, à medida que as notícias vão circulando, os investidores colocam ou tiram seu patrimônio, fazendo o investimento subir e descer. Essa mecânica não é diferente do bitcoin.

Dessa forma, outra questão que pode abalar seu valor é a possível perda de confiança das pessoas nesse criptoativo, que pode ocorrer por diversos motivos e de forma repentina.

3) Tecnologias disruptivas

Outra questão que pode ameaçar o bitcoin e seu bom desempenho, é o surgimento de novas tecnologias que sejam melhores do que ele. Na prática, é como o que aconteceu com o rádio quando surgiu a televisão, ou com a própria televisão quando surgiu a internet. As pessoas acabam substituindo, não a ponto daquilo não existir mais, mas a ponto de gerar uma queda brusca.

