Com a chegada da pandemia, as finanças de muitas pessoas acabaram virando de cabeça para baixo. Sendo assim, apenas aqueles que tinham reservas de emergência conseguiram segurar as pontas.

A partir de então, a procura por investimentos para manter uma reserva aumentou . Entretanto, com tantas opções no mercado, muitos se deparam com uma indecisão.

Via de regra, os investidores normalmente optam por utilizar o Tesouro Selic, que possui alta liquidez e é atrelado a taxa básica de juros, a qual está rendendo 6,25% ao ano.

Contudo, u ma alternativa que também atrai muitas pessoas são os bancos digitais, dado que estes podem gerar uma rentabilidade maior que 100% do CDI , índice que segue sempre um ponto percentual abaixo da Selic.

Pensando nisso, confira as 5 melhores opções para deixar o seu dinheiro em um banco digital:

1 – Banco RCI

O Banco Bari está investindo em crescimento e conquista de novos clientes. Portanto, a fintech lançou um investimento em CDB (Crédito de depósito Bancário) que rende 120% do CDI, com liquidez diária depois de 6 meses.

2 – Sofisa

Em resumo, o Sofisa é uma das poucas contas digitais que disponibiliza a opção de pagamento de contas e compras no cartão de débito com direto a investimentos com liquidez diária. Logo, seu rendimento no CDI vale 115%.

3 – Banco Pan

Desse modo, oferecendo uma liquidez diária, o CDB do Banco Pan disponibiliza aos clientes uma rentabilidade de 102% do CDI. No entanto, o investimento mínimo necessário para a aplicação da reserva de emergência é de R$ 100.

4 – Nubank

A propósito, o Nubank disponibiliza aos seus clientes um ganho de 100% do CDI independente do valor. Isto posto, na conta digital o custo é zero.

5 – Banco Inter (BIDI11)

Por fim, existe a opção de depositar sua reserva de emergência no Banco Inter, um dos bancos digitais pioneiros no país que seguem se adequando aos avanços da tecnologia.

