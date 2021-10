Uma série de ofertas públicas iniciais (IPOs) na Bolsa de Valores brasileira, marcadas para o mês de outubro, foram adiadas ou suspensas em razão da instabilidade do mercado acionário.

Deste modo, alguns dados divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) constam que dezenas de empresas abriram mão de fazer suas estreias na B3 este ano.

Nesta quarta-feira (6), por exemplo, a Privalia, Madero, BlueFit, Conasa e CSN Cimentos interromperam seus IPOs. Portanto, já são quase 30 ofertas iniciais canceladas em 2021, segundo a CVM.

Leia Também

Motivo do cancelamento

Em resumo, a alta volatilidade do mercado deixou as empresas e investidores inseguros. Dado que, a Bolsa de Valores enfrenta uma maré negativa com quedas de ações superiores ao normal.

Aos investidores que estão seguindo adiante com a abertura de oferta pública, as empresas oferecem descontos que variam entre 10% a 30%, algo inferior à faixa de preço estabelecida inicialmente.

Lado das empresas

Na abertura de capital, as empresas normalmente visam arrecadar dinheiro para realizarem maiores investimentos em produtos e serviços. Assim como, aquisições para um potencial crescimento.

Leia Também

Esta operação de abertura na Bolsa de Valores costuma ser um movimento com bastante relevância no mercado de ações. Desse modo, as companhias aguardam o melhor momento para conseguirem ainda mais investidores e arrecadarem capital.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.