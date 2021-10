O que não falta hoje em dia são novos bancos e contas digitais. Durante a pandemia causada pela Covid-19, diversas opções surgiram no mercado. Portanto, devido a grande concorrência, as empresas têm oferecido cada vez mais benefícios diferenciados para os seus clientes.

O mesmo se aplica ao sistema bancário da varejista Via ( VIIA3 ), o Banqi. Além de funcionar como carteira digital, a fintech surgiu no mercado com algumas vantagens, como o crediário, cartão pré-pago e a possibilidade de fazer empréstimos de até R$ 15 mil.

Portanto, conheça as vantagens do mais novo banco digital do mercado brasileiro:

Leia Também

Conheça o Banqi

A proposta do Banqi é prestar serviços mais acessíveis e de forma gratuita para todos. De forma 100% digital, o banco da Via permite pagamentos, transferências, depósitos, assim como o Pix . Além disso, ele também presta serviços como empréstimo pessoal, cartão pré-pago com bandeira MasterCard e recarga de celular.

Vale lembrar que a Via busca alcançar a população desbancarizada através da facilidade da conta digital. Além disso, mais de 5 milhões de clientes da varejistas que já utilizam o famoso crediário para fazer suas compras, mas agora estes poderão ter o cartão de crédito do Banqi.

Leia Também

Só a Via tem

O Banqi conta com a autorização do Bacen, que garante que esse banco digital possa oferecer a seus clientes qualquer tipo de crédito. Além disso, a fintech pretende alcançar os pequenos e médios negócios que precisam de um empréstimo para investimentos, que às vezes são recusados nos grandes bancos.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.