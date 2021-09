Fernanda Capelli Já pensou em investir em iPhones? Veja como o celular da Apple pode ser um bom investimento

Todo ano a Apple lança seu novo iPhone e, esse ano, não foi diferente.

O novo celular da marca norte-americana de eletrônicos movimentou a internet. Isso porque, mesmo sem ter chegado no Brasil ainda, o iPhone 13 já tem preço. O valor varia de R$ 6.599 até R$ 15.499, a sua versão mais cara.

O que não faltou foi comentários surpresos com o valor. Alguns levantaram questionamentos como: com esse valor, é possível comprar bens muito melhores, como um carro ou investir em alguma renda fixa.

No entanto, na prática, será que o iPhone é mesmo um bom investimento?

Desvalorização e revenda

Uma coisa é certa, definitivamente, compensa muito mais comprar um produto Apple do que um carro. Isso porque, enquanto um automóvel desvaloriza cerca de 10% ao ano, um produto da maçãzinha tem uma desvalorização de aproximadamente 7%.

Além disso, os celulares da Apple não estão entre os mais populares do mercado brasileiro só pela sua baixa desvalorização, que vem diminuindo ao longo dos anos, mas também pela aceitação do público.

Revender um iPhone hoje se tornou um negócio onde muitos micro investidores estão de olho. Lojas inteiras de tecnologia optaram por trabalhar apenas com essa marca de eletrônicos.

Lembrete

No caso da revenda, um iPhone é muito mais vantajoso por sua baixa desvalorização e a facilidade de venda no mercado, uma vez que esse celular vem com um bônus: o status.

Mesmo assim, um veículo pode ter muito mais utilidade para determinadas pessoas. Portanto, é necessário analisar os objetivos e as características do investimento que você está prestes a fazer.

