Ações ou fundos de ações? Decubra em qual desses ativos investir Com o passar do tempo, a procura por renda variável ultrapassou o interesse por investimentos de renda fixa, principalmente, em virtude da busca por maiores lucros. Contudo, muitos investidores se deparam com a indecisão entre as modalidades desta aplicação

Por 1Bilhão | 29/09/2021 16:16