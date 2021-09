Sophia Bernardes Veja quais são as estratégias de investimento mais populares do mercado financeiro

Para ser um bom investidor é fundamental analisar os critérios de investimento. Posto que, as principais estratégias de investimentos adotadas, ao longo prazo, colaboram com a evolução e crescimento do mesmo.

Portanto, a estratégia de investimentos é uma condição de planejamento, que direciona os investimentos. Isto é, a finalidade da estratégia é cooperar para que o investidor alcance suas metas financeiras.

Sendo assim, ao optar por uma estratégia de investimentos, é fundamental levar em conta uma série de fatores. Tais como, prazo de investimentos, os objetivos do investidor, valor disponível para investir, produtos financeiros selecionados, entre outros.

Logo, essas estratégias podem variar, desde as mais arrojadas que visam buscar boas oportunidades no mercado, como também, estratégias mais conservadoras. Para isso, na hora escolher a estratégia, é necessário considerar o perfil do investidor.

Entre elas, existem as mais conhecidas e utilizadas no mercado financeiro, por grandes investidores.

Dito isso, as principais estratégias são:

1 – Buy and Hold

Em primeiro lugar, tem o Buy and Hold, traduzida para o português, quer dizer, comprar e segurar as ações, é uma estratégia muito conhecida no mercado financeiros, centralizada em investimentos a longo prazo. Uma prática adotada por grandes nomes do mercado de investimentos, como o Warren Buffet.

2 – Value Investing

Em resumo, Value Investing, que traduzida para o português, é o investimento em valor, também é muito utilizada pelos grandes investidores, e por investidores de maneira geral. Dessa forma, essa estratégia considera o valor que a empresa detém.

3 – Investimento em dividendos

Em suma, esta prática visa desvendar quais são as empresas que distribuem bons proventos aos acionistas . Via de regra, as empresas que pagam bons dividendos , são aquelas consideradas, mais sólidas e que geram bons lucros no mercado.

4 – Growth Investing

A prática de Growth Investing, conhecida como investimento em crescimento, visa investir em empresas com grande potencial de crescimento a curto prazo. Logo, o benefício de adotar esta estratégia é que o investidor pode multiplicar o valor do seu patrimônio a curto prazo.

5 – Dollar Cost Averaging

Em resumo, a estratégia Dollar Cost Averaging representa um investimento regular, de aportes mensais em um determinado ativo. Nesse sentido, o indicado é escolher ativos que se encontram em baixa.

6 – Long & Short

A propósito, a estratégia Long & Short, consiste em comprar um ativo, e em seguida, vender outro. Sendo assim, a prática visa lucrar com o descolamento dos papéis. Via de regra, é uma estratégia utilizada para dissolver os riscos ou alavancá-los.

