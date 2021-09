Redação 1Bilhão Educação Financeira Reserva de oportunidade: veja quais investimentos podem compor a sua

Reserva de oportunidade é basicamente o nome dado para todo investimento com a finalidade de aportar algum ativo que surge no mercado de forma imperdível. Portanto, este é um tipo de aplicação que precisa ser alocado na renda fixa .

Entre os tipos de investimentos que costumam compor esta reserva, estão os de liquidez diária. Entretanto, também se pode alocar sua reserva de oportunidade em até de até D+3 (três dias para sacar), afinal, dificilmente oportunidade dura um único dia.

Quer saber qual melhor investimento para sua reserva de oportunidade? Se liga no vídeo :

Tesouro Selic

Entre as opções que existem para formar uma reserva, tem o Tesouro Selic . Este investimento de renda fixa faz parte do Programa Tesouro Direto e rende 100% da taxa básica de juros (Selic). O ativo tende a ser muito atraente pelo fato de poder ser adaptado para objetivos, independente do prazo.

Além disso, por ser um título público, a segurança oferecida por ele é muito alta, o que garante que o dinheiro não sofra com uma desvalorização em um período curto.

