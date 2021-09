Sophia Bernardes Como se cadastrar em uma corretora de investimentos dos Estados Unidos?

Tendo em vista a alta procura dos investidores para abrir uma conta de investimentos no exterior, seja para usufruir de novas oportunidades ou até proteger o patrimônio , algumas corretoras digitais já permitem o cadastro de estrangeiros.

Com o capital no exterior, é possível adquirir diretamente ações de empresas internacionais. Logo, o bolso do acionista não é diretamente prejudicado pela oscilação do câmbio.

Portanto, para investir no maior mercado de ações do mundo , é essencial ter acesso a uma corretora americana. No entanto, atualmente, esse processo é extremamente simples e rápido.

Pensando nisso, separamos o que você precisa saber para se cadastrar em uma corretora americana:

Tipos de corretoras dos EUA

Antes de decidir qual é a melhor corretora de investimentos americana para abrir conta, é essencial estar ciente que, nos Estados Unidos, existem dois tipos de corretoras.

As corretoras diretas , lidam diretamente com seus clientes, isto é, registram e transmitem as ordens de negociação ao mercado sem assistência de intermediários.

Em contrapartida, tem as corretoras indiretas , que intermediam as operações entre uma instituição de grande porte e o cliente.

Desse modo, aos residentes no Brasil, as corretoras diretas possuem um processo de abertura de conta mais simplificado, rápido e seguro.

Como escolher uma corretora?

A propósito, para selecionar a melhor corretora de investimentos estrangeira, é fundamental que o investidor se atente a uma série de aspectos.

Em primeiro lugar, ele precisa apurar o contexto legal da instituição, checar se a corretora possui registro na FINRA (Financial Industry Regulatory Authority ), com aprovação de funcionamento pela SEC (Securities and Exchange Comission) – a CVM do mercado americano.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.