Modalmais (MODL11) anuncia Trader Experience, o maior evento para traders do Brasil

Neste final de semana (25 e 26), o Modalmais (MODL11) irá promover o maior evento de traders online e gratuito. A ocasião será direcionada aos investidores que desejam atingir uma alta performance em suas negociações diárias.

Desse modo, o evento integrará mais de 20 especialistas do mercado, proporcionando debates, palestras e encontros virtuais.

Trader Experience 2021

Quem conduzirá o evento do Modalmais será o ator Felipe Titto, na companhia de grandes nomes do mercado financeiro, como João Homem, sócio-fundador do Special Squad Trades.

Profissionais como Luccas Florencio, trader e analista do Modalmais, André Machado, conhecido como ‘O Ogro de Wall Street’, Samir Kerbage, sócio e CTO da Hashdex, entre outros, também estarão presentes no final de semana.

Além disso, o Modal conta com a presença do capitão da Seleção Brasileira de Voleibol, Bruno Rezende, com uma palestra de mindset de campeão.

Em suma, para fazer parte do grande evento de traders e conferir a programação completa, basta realizar o cadastro por meio do site https://www.traderexperience.com.br .

