Sophia Bernardes Fintechs x bancos tradicionais: descubra quais são as principais vantagens do sistema digital

As contas digitais em fintechs já são bem populares no país. A cada dia, elas se destacam oferecendo propostas facilitadoras aos seus clientes em comparação aos bancos tradicionais.

Desse modo, as fintechs desenvolveram muita popularidade no Brasil. Principalmente, em razão da praticidade de realizar todos os serviços e produtos financeiros de maneira totalmente online como, por exemplo, o Modalmais , Nubank, Inter, entre outros bancos digitais.

Ascensão das fintechs

De acordo com a Associação Brasileira de Startups ( Abstartups ), cerca de 10% das mais de 13.500 startups existentes no país são fintechs. Ou seja, empresas atreladas ao mercado financeiro e à tecnologia.

Em virtude da imensa demanda por serviços bancários práticos, este segmento tomou o 5º lugar no ranking com maior número de startups no país. No entanto, os bancos tradicionais ainda possuem seu espaço no mercado, embora estejam cada vez mais apagados.

Sendo assim, Paulo Castro, CEO e fundador do Contbank , fintech especializada em oferecer produtos financeiros e de informação para micro, pequenas e médias empresas, listou 5 vantagens das fintechs em relação aos bancos tradicionais.

“Quando o público deu uma chance aos bancos virtuais, se surpreendeu positivamente: é um serviço melhor por custos menores. Ainda há muito espaço para esse serviço se expandir no Brasil”, destaca o empresário.

1 – Totalmente virtual

Grande parte das fintechs, para realizar o desbloqueio de cartões ou cancelamento de algum produto/serviço, não exigem que o cliente telefone para a instituição. Afinal, tudo é feito online e pode ser resolvido facilmente por meio da plataforma.

Assim, se o internet banking é uma modernidade para os bancos tradicionais, para os digitais, isso já é ultrapassado.

