Sophia Bernardes 3 ETFs para quem quer começar a investir na Bolsa de Valores agora

Aos investidores que estão buscando rendimentos ainda maiores do que teriam na renda fixa, uma boa alternativa são os ETFs (Exchange Traded Funds) . Este tipo de investimento funciona como uma porta de entrada para iniciantes em renda variável.

Desse modo, os fundos de índice , como também são chamados, trazem flexibilidade, praticidade e diversificação para as carteiras de investimentos, com um custo ainda menor do que os fundos de ações tradicionais .

Atualmente, existem 17 modelos de ETFs negociados na Bolsa de Valores brasileira (B3). Sendo assim, 15 deles são investimentos de renda variável e 2 são alternativas de renda fixa.

O que são ETFs?

Em suma, os ETFs são fundos de gestão passiva, que acompanham o retorno de índices de referência. Dessa maneira, eles podem seguir o Ibovespa, o maior índice da Bolsa brasileira, ou outros indexadores.

Esta opção é muito recomendada aos novos investidores da B3, que podem fazer aplicações mínimas por unidade. No entanto, o investidor deve ter uma conta em uma corretora de valores .

Pensando nisso, selecionamos as principais opções de ETFs listadas na B3 para investidores iniciantes:

1 – BOVA11

Em primeiro lugar, temos o BOVA11, fundo baseado na carteira teórica do Ibovespa. O investimento replica o maior índice da B3, que integra as ações mais sólidas do mercado nacional. Porém, o ETF tem o rendimento calculado antes mesmo da cobrança de taxas e despesas.

2 – BRAX11

Em resumo, o BRAX11 estima o retorno da carteira de investimento constituída pelas 100 ações mais operadas da Bolsa de Valores, tendo em conta a quantidade de cotas.

3 – IVVB11

Diferentemente das outras opções que se baseiam no Ibovespa, este fundo é fundamentado no índice norte-americano S&P 500, um dos maiores da Bolsa dos EUA.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.