O termo marketing digital é bem famoso. Entretanto, é pouco estudado e dessa forma, poucas pessoas entendem o real significado do termo, assim como o verdadeiro tamanho desse mercado.

Em entrevista ao financista Fabrizio Gueratto, do canal 1Bilhão educação financeira, Marcos Paulo, sócio do Pablo Marçal, um dos maiores nomes do marketing digital do Brasil, explicou como entrou no mercado e conseguiu faturar R$ 220 milhões com marketing digital só em 2020.

Portanto, veja o que é marketing digital e se vale a pena investir nesse novo mercado.

O que é marketing digital?

Marketing digital nada mais é do que um grupo de informações ou ações que possuem a possibilidade de ser realizada no âmbito digital, com o objetivo de promover certo produto ou empresa. Na prática, é um mercado de vendas no mundo online.

Como é possível ganhar dinheiro com isso?

Hoje em dia, já existem várias estratégias usadas por empresas e corretoras para ganhar dinheiro no meio do Marketing Digital. Entre elas está o Lançamento de Infoprodutos. Venda de cursos, workshops e experiências online.

Só em 2020, a agência Marcos Paulo faturou mais de R$ 200 milhões investindo nessa estratégia. Vale ressaltar que um dos lançamentos da empresa, usando a estratégia do infoproduto foi o reality “ La casa digital “.

