Sophia Bernardes 4 melhores investimentos em renda fixa para juntar dinheiro e comprar uma casa própria

O sonho de muitos brasileiros é ter uma casa própria. Entretanto, essa pode ser uma tarefa difícil. Visto que a opção mais comum ainda é guardar dinheiro na poupança, o que deixa esse objetivo mais longe de ser alcançado.

Pensando nisso, resolvemos trazer as melhores opções de investimentos em renda fixa para o investidor juntar dinheiro e realizar a vontade de ter uma casa própria. Afinal, este tipo de aplicação evita os prejuízos causados pela alta volatilidade do mercado de renda variável.

Confira as 4 melhores opções de investimento em renda fixa para juntar dinheiro a médio e longo prazo:

1 – Tesouro Direto

Em primeiro lugar, o Tesouro Direto é uma excelente opção de investimento, pois apresenta maior liquidez e foge da instabilidade do mercado financeiro.

2 – Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Em suma, o Certificado de Depósito Bancário (CDB) também está entre as boas oportunidades de investimento de renda fixa para alcançar o sonho de casa própria. Desta forma, o CDB é um título emitido por meio de instituições financeiras que visam captar recursos, para assim, oferecer crédito.

3 – LCI e LCA

Em resumo, as Letras de Créditos Imobiliários (LCI) e as Letras de Créditos do Agronegócio (LCA) se assemelham ao Certificado de Depósito Bancário, tendo em vista que são títulos emitidos através de instituições financeiras. No entanto, estas são isentas de imposto de renda para as pessoas físicas.

4 – Fundos de investimentos de renda fixa

A propósito, ao investir em um fundo de investimento de renda fixa, o investidor adquire cotas, que por sua maioria, são parcelas do Patrimônio Líquido do fundo escolhido. Assim sendo, a principal característica destes fundos é um risco moderado.

