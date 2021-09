Sophia Bernardes 4 melhores carteiras digitais do mercado para abrir conta e fazer pagamentos online

Com a ascensão da tecnologia, houve uma forte transformação no mercado bancário. Desse modo, para acompanhar essa mudança, surgiram as carteiras digitais, que vieram para possibilitar o armazenamento de dados e a transferências bancárias de forma totalmente online.

Logo, existem uma série de tipos de carteiras digitais no mercado, formadas por serviços financeiros tecnológicos disponíveis dentro de plataformas. Diferente dos bancos digitais , estas instituições dispensam qualquer meio material de pagamento, como cédulas, cheques, cartões de débito e crédito.

Pensando nisso, selecionamos as 4 melhores carteiras digitais do mercado:

1 – PayPal

Através da carteira digital do PayPal, o consumidor pode manter seus cartões Itaucard e Credicard em uma carteira digital, atualizando seus dados em um lugar para realizar suas compras online.

2 – Mercado Pago

Em suma, com a carteira digital do Mercado Pago, o consumidor têm uma série de possibilidades de pagamentos, como cartão de crédito e boleto bancário. Assim como, o uso de dois cartões, boletos parcelados, cartão virtual da Caixa Econômica e uso do saldo do Mercado Pago.

3 – PicPay

Em resumo, na carteira digital do PicPay , existe a possibilidade de fazer transferências interbancárias, receber dinheiro, pagar boletos e realizar compras até mesmo em lojas físicas por meio do QR Code. Além disso, o usuário consegue recarregar os créditos do smartphone e comprar créditos para jogos online.

4 – PagBank

O PagBank é um serviço disponibilizado pelo PagSeguro, que oferece produtos com segurança e facilidade nas operações bancárias. Por meio da carteira digital, é possível realizar pagamentos e receber transferências via TED, salários e pagamentos pela execução de serviços.

