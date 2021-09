Sophia Bernardes Investimentos de curto, médio e longo prazo: descubra qual se encaixa mis com o seu perfil

Com a alta da inflação e a crise econômica no país, os investimentos precisam de planejamento e metas estimadas entre meses e anos. Por isso, é fundamental que o investidor compreenda o seu perfil e quais aplicações se enquadram a ele.

Logo, existem uma série investimentos disponíveis no mercado financeiro. Entre eles, os com maior potencial de lucro e, consequentemente, com maior risco de perda. Assim como, aqueles com menor risco de perda, mas que possuem pouco rentabilidade.

Portanto, confira seguir os diferentes tipos de investimentos:

Curto Prazo

Em suma, os investimentos a curto prazo são operações com duração de até três meses, comumente, são manifestadas pela alta rentabilidade e liquidez. Logo, é fundamental que esse investimento se baseie em um plano estratégico, alinhando a gestão riso ao perfil do investidor.

Médio Prazo

No caso dos investimentos a médio prazo, com duração entre 2 a 5 anos de rendimento, é fundamental que o investidor diversifique sua carteira e mantenha o dinheiro investido aproveitando as taxas de juros elevadas.

Como o LCI e LCA, que são os títulos de renda fixa, de baixo risco que não possuem liquidez diária, normalmente, no setor imobiliário e do agronegócio. Além disso, o investimento do Tesouro Direto, que oferece ótimas possibilidades de rendimento em até 5 anos.

