Cashback do Banco Inter: entenda como funciona e quais são as vantagens

Aos que gostam de usar serviços bancários com muita frequência, optar por uma instituição que devolva parte do dinheiro gasto pode fazer toda a diferença no final do mês.

Dessa forma, os programas de cashback são uma forma inteligente de atrair novos clientes criada pelas instituições financeiras. Assim, beneficiando tanto elas quanto o consumidor.

Pensando nisso, o Banco Inter (BIDI11) também oferece a opção de retorno financeiro após as compras feitas no banco digital.

Como funciona e quais as vantagens?

Uma série de empresas adotou o serviço de cashback que, basicamente, significa dinheiro de volta. Ou seja, um acúmulo de crédito para compras futuras ou acesso a serviços.

Assim sendo, os clientes recebem uma parcela do valor gasto em sua conta corrente. Porém, apenas se os mesmos cumprirem os critérios requisitados pela instituição financeira.

InterShop

O cashback do Banco Inter também é um serviço de fidelidade para os clientes. Entretanto, não é preciso ser correntista para utilizar o programa do banco digital.

Em suma, para realizar compras online e receber o retorno do valor, basta comprar nas lojas disponíveis dentro da plataforma do InterShop . Em seguida, a pessoa já acumula cashback para suas futuras compras.

Vale destacar que é fundamental utilizar o mesmo CPF cadastrado no aplicativo do banco digital no momento da compra. Além do mais, os itens selecionados não podem ser trocados ou cancelados.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.