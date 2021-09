Fernanda Capelli Independência financeira: o que é e como conquistá-la?

Quando crianças, tudo que queremos é crescer. Isso porque o imaginário subtraí as partes ruins, como as responsabilidades e obrigações, e imagina apenas as boas. Um destes lados gratificantes é a liberdade.

Com a parte econômica funciona da mesma forma. Afinal, a independência financeira é essencial para as pessoas aproveitarem as melhores coisas da vida.

Alcançar essa independência é um dos principais motivos que levam alguns ao mundo dos investimentos. Entretanto, nem todas chegam a alcançá-lo.

Mas o que realmente é independência financeira e como conquistá-la? Veja a seguir:

Definição do termo

Independência financeira é um termo bem abrangente. No entanto, uma das principais definições é ter capacidade de arcar com todos os custos mensais por um determinado período sem se preocupar com o trabalho. Ou seja, por meio de rendimentos financeiros.

Essa definição é a mais comum e também o que a maioria almeja. Dessa forma, muitos entram no mundo dos investimentos buscando esse objetivo. Porém, é importante perceber que o conceito não significa, necessariamente, que o investidor precise se tornar, de fato, um milionário.

Portanto, uma rentabilidade que traz esse tipo de independência será uma espécie de auxílio para que a pessoa consiga manter o seu padrão de vida por um longo período de tempo.

