Sophia Bernardes 3 dicas para melhorar o seu score do Serasa e pedir mais crédito no cartão

A facilidade de ter um cartão de crédito é inigualável. Isso porque ele oferece a possibilidade de parcelar compras e uma série de benefícios. Entretanto, muitos brasileiros não têm essa chance, pois acabam tendo seus pedidos negados.

Segundo estudo realizado pela MoneyGuru, cerca de 80% das solicitações de cartão de crédito via internet são negadas. Além disso, um fator em comum entre esses pedidos é o baixo score de crédito estabelecido pelo Serasa .

O que é Score e por que aumentá-lo?

Em resumo, o Score é a pontuação estabelecida pelas empresas de crédito no Brasil para analisar se o consumidor é um bom ou mau pagador.

Logo, a definição da pontuação se baseia no hábitos de compra do consumidor , de acordo com o uso dos cartões, se as contas são pagas em dia e se ele possui conta em instituições financeiras.

Assim sendo, o Serasa arrecada os dados de fontes públicas e privadas, como bancos, comércios, concessionárias de energia elétrica e outras instituições, para compreender o perfil do consumidor.

Desse modo, o Serasa comprova se o consumidor pagou todas as dívidas do ano, o que representa um bom pagador. Em contrapartida, se a empresa identifica dívidas em abertas, o consumidor pode estar com nome sujo e se tornar um mau pagador.

Leia Também

Pensando nisso, selecionamos dicas para ajudar as pessoas a mudar isso e conseguir realizar o desejo de obter um cartão de crédito:

1 – Conta em dia

A propósito, todas as contas em nome do consumidor instigam uma boa pontuação no Serasa, dando chances ao consumidor de aumentar seu score de crédito. Portanto, é fundamental pagar as contas dentro da data.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.