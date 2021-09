Sophia Bernardes SoftBank anuncia investimento de US$ 3 bilhões em novo fundo para startups da América Latina

Nesta terça-feira (14), a multinacional japonesa SoftBank anunciou o lançamento de um novo fundo de investimento, o SoftBank Latin American Fund II. A aplicação vai apostar em startups da América Latina.

Após aportar U$ 5 bilhões através do SoftBank Latin America Fund, a maior gestora de fundos de venture capital do mundo irá investir mais U$ 3 bilhões com o segundo fundo.

SoftBank na América Latina

Em março de 2019, a SoftBank realizou grandes investimentos por meio do SoftBank Latin America Fund, que investiu em 48 empresas, sendo 15 unicórnios latino-americanos. Por exemplo, as brasileiras Rappi, Quinto Andar, Mercado Bitcoin, Gympass e Madeira Madeira.

Desse modo, os aportes da companhia surtiram bons resultados nas fintechs do mercado latino-americano. Posto que, atualmente, essas empresas estão avaliadas em U$ 6,9 bilhões após um montante de U$ 3,5 bilhões.

De acordo com o presidente do SoftBank Group, a América Latina é uma das localidades econômicas mais importantes do mundo. Assim, a multinacional japonesa pretende investir em tecnologia, para assim, beneficiar milhares de pessoas.