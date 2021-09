Sophia Bernardes Tesouro Direto: investidor já pode resgatar o dinheiro de seus títulos no mesmo dia

Com início nesta segunda-feira (13), o pagamento do resgate dos títulos do Tesouro Direto serão pagos no mesmo dia. Anteriormente, o recebimento do valor acontecia apenas um dia útil após a solicitação .

No entanto, o pedido deve ocorrer até as 13h para que o investidor receba no mesmo dia. Portanto, caso o pedido ocorra após esse horário, o resgate só acontece no dia seguinte.

Além disso, a pessoa que solicitar o resgate após as 18h pode ter acesso a liquidação no próximo dia útil. Antes, o dinheiro só podia ser resgatado em dois dias.

Resgate dos títulos do Tesouro Direto

De acordo com o superintendente da B3 , Vinicius Brancher, a Bolsa de Valores e o Tesouro Nacional estão procurando oferecer melhorias constantes em seus serviços. Assim, com base no movimento do mercado conseguiram reduzir o prazo de liquidação dos títulos.

Sendo assim, conseguiram colocar em prática novas estratégias de alocação de recursos dos investidores, em concordância com as expectativas do mercado.

