Nubank fecha parceria com Creditas para ampliar oferta de crédito e torna-se sócio da empresa

Nesta segunda-feira (13), o Nubank firmou uma parceria com a empresa de empréstimos Creditas para viabilizar a oferta de crédito financeiro aos seus clientes.

A negociação prevê que a fintech se torne acionista minoritário da companhia de empréstimos. Ou seja, o acordo presume que a fintech compre até 7,7% das ações da Creditas em dois anos.

Parceira para Nubank

Com parceria, o Nubank tenciona realizar investimentos que visam a ampliação da capacidade de crédito da Creditas no país. Sendo assim, o Nubank tem se diversificado cada vez mais, oferecendo uma série de opções aos clientes.

Em resumo, o maior banco digital do mundo considera que a empresa de empréstimos tem um grande potencial de crescimento. Posto que, o acesso ao crédito tem um grande impacto na vida dos clientes, assim, o banco pode atingir ainda mais pessoas ao trabalhar com a Creditas.

Assim, tendo em vista que a Creditas transformou o setor de empréstimos na América Latina, oferecendo benefícios e garantindo milhares de clientes.

“No Nubank, criamos soluções e produtos sempre pensando nos nossos clientes. Com essa parceria com a Creditas, procuramos manter o nível de qualidade da experiência do cliente”, destaca David Vélez, CEO do Nubank.

