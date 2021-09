Fernanda Capelli IPO da Bluefit (BFFT3): descubra se vale a pena entrar na reserva de ações que começa hoje

O período de reservas da oferta pública inicial (IPO) da Bluefit (BFFT3) na Bolsa de Valores começa nesta segunda-feira (13). A rede de academias, concorrente direta da Smart Fit (SMFT3), pretende colocar cerca de 32.733.225 novas ações em sua estreia.

Dessa forma, o valor mínimo para a reserva é um investimento mínimo de R$ 3 mil. Em contrapartida, o valor máximo ficou em R$ 1 milhão por investidor. Em suma, o período vai até o dia 23 de setembro.

Detalhes do IPO

De acordo com a Bluefit, o IPO pretende colocar inicialmente 32.733.225 ativos primários e 6.546.645 secundários, sendo os mesmos de titularidade dos acionistas vendedores. Três fundos da Leste Capital, um da Fortune Partners e a Síntesi. Além deles, há também o acionista pessoa física James Marcos de Oliveira.

A faixa indicativa de preço foi fixado pela companhia em um valor de R$ 12,25 a R$ 15,25. Dessa forma, o ponto médio ficou em R$ 13,75.

Você viu?

Vale lembrar que a capitalização da empresa pode chegar a movimentar aproximadamente R$ 450,08 milhões. A precificação oficial dos ativos está marcada para o dia 24 de setembro. Em suma, as ações passarão a ser negociadas na B3 no dia 28 do mesmo mês.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.