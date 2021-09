Sophia Bernardes Confira 4 ações de bancos digitais para investir em 2021

Dentre as transformações ocasionadas e aceleradas pela pandemia, a procura pelo do consumo online aumentou. Logo, os bancos digitais vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado financeiro.

Posto que cada vez mais as pessoas procuram praticidade no mundo da tecnologia, estes bancos se destacam. Assim, 42% dos brasileiros possuem contas em instituições digitais atualmente, quase alcançando os grandes bancos.

Pensando nisso, listamos 4 ações de bancos digitais para investir ainda este ano.

1 – Modalmais (MODL11)

Tendo em vista a valorização dos bancos digitais, o Modalmais (MODL11) se destaca com uma alta de 137,4% no segundo trimestre deste ano, se comparado ao mesmo período em 2020. Ou seja, reportou um lucro ajustado de R$ 45,9 milhões.

A base de seus clientes ampliou 36,5% neste trimestre. Assim como, um total de R$ 26 bilhões em ativos sob custódia, obtendo uma alta de 87,7% se comparado ao ano passado.

No entanto, as ações MODL11 são listadas na Bolsa de Valores no formato de units. Isto é, cada units é composta por uma ação ordinária e por dois recibos de subscrição, que representam duas ações preferenciais.

2 – Banco Inter (BIDI11)

Em suma, com sua forte valorização desde o IPO, nos últimos 12 meses, o Banco Inter apresentou uma alta significativa de 240%. Portanto, ele está entre as ações ‘queridinhas’ na B3.

Analistas apontam uma potencial valorização de quase 28% até 2022, por um preço-alvo de R$ 80. Visto que, no último pregão, as ações estavam avaliadas a R$ 62,63.

Desse modo, no segundo trimestre de 2021, o banco digital reportou um lucro líquido de R$ 18,2 milhões. Ou seja, resultado quase sete vezes maior que o do mesmo período do ano passado.

3 – BTG Pactual (BPAC11)

Nos últimos 5 meses, as ações do BTG Pactual registraram uma forte valorização. Logo, no segundo trimestre obtiveram os melhores resultados da história do banco digital na Bolsa de Valores.

