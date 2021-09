Fernanda Capelli Ibovespa confirma 7 novas ações na carteira, totalizando 91 ativos

Nesta quinta-feira (2), a Bolsa de Valores ( B3 ) divulgou a última prévia da nova carteira do Ibovespa, que entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira (6), com permanência até o dia 30 de dezembro de 2021.

As novas ações confirmadas foram: Alpargats (ALPA4), PN do Banco Inter (BIDI4), PN do Banco Pan (BPAN4), Méliuz (CASH3), Rede D’Or (RDOR3), Petz (PETZ3) e da Dexco, ex-Duratex (DTEX3). Além disso, nenhuma ação antiga foi excluída.

Com uma cara nova, a lista do Ibovespa soma um total de 91 ações. Entre elas, 87 ativos são de empresas.

Queda do Ibovespa

O Ibovespa continua operando em queda, o que preocupa alguns investidores. Na semana passada, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) chegou a cair 0,72%. Em suma, os pontos chegaram a 119.340 pontos.

Essa queda se deu devido a divulgação do IPCA-15, que passou longe das expectativas do mercado. O mesmo aguardava um aumento de máximo 0,84%. No entanto, os dados apontaram uma alta de 0,89%.

