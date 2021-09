Sophia Bernardes 5 ações mais recomendadas para investir no mês de setembro, segundo Modalmais

Embora o mês de agosto não tenha sido positivo para o Ibovespa, que registrou uma queda de 2,48%, chegando aos 118.781,03 pontos, o avanço da vacinação no Brasil faz com que os investidores aguardem boas oportunidades para setembro.

Alguns economistas também andam fazendo boas previsões. Por conta disso, o banco digital Modalmais (MODL11) compartilhou sua carteira recomendada para o mês de setembro.

Confira as empresas recomendadas por Leandro Martins, analista responsável por uma das maiores carteiras de investimentos do Brasil:

1. Itaú Unibanco (ITUB4)

O Itaú Unibanco (ITUB4) é considerado o maior banco do Brasil no setor varejista, cujo a predominância é a área de veículos, o banco possui mais de 51 milhões de clientes.

Logo, a carteira de veículos para personalidades físicas somam mais de R$ 17 bilhões. Já no segmento de seguros, com a participação conjunta do Porto Seguro, em 2019, o banco alcançou a receita de R$ 2 bilhões.

Nesse sentido, o ModalMais está confiante para o segundo semestre do Itaú, que deve registrar cenário positivo para a expansão de crédito. Com um potencial de ganho de 19,33%.

2. EcoRodovias (ECOR3)

Em resumo, a EcoRodovias é uma companhia que atua no setor de infraestrutura na administração de concessões rodoviárias. A saber, a empresa é encarregada por quase 850 km de rodovias brasileiras do Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do País.

Diferentemente do mês de agosto, as ações da ECOR3 estão entre as mais recomendadas pelo banco digital de investimentos, com um potencial de ganho previsto de 19,11%.

