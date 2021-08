Fernanda Capelli Magazine Luiza (MGLU3) fará recompra de até 40 milhões de ações

Nesta sexta-feira (27), o Magazine Luiza ( MGLU3 ) voltou a movimentar o mercado com mais um de seus anúncios. Dessa vez a varejista anunciou uma recompra de 40 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia.

A recompra se deu devido a renovação do programa de recompra de ações criado em agosto de 2020. No programa anterior também houve a emissão de 40 milhões de ações ordinárias negociadas a um preço médio de R$ 22,27.

Nesse novo projeto, a expectativa é que os valores sejam similares a recompra anterior. Em suma, o novo programa, tem um prazo máximo de aquisição dos papéis que vence em 18 meses, ou seja, se encerra no mês fevereiro de 2023.

Principal objetivo

De acordo com o Magazine Luiza, a renovação do projeto tem como objetivo principal aumentar ao máximo a geração de valor para os acionistas da empresa.

Dessa forma, a varejista pretende utilizar as ações com: permanência em tesouraria, assim como com o cancelamento, ou para o plano de opções de ações e remuneração baseado em ações.

