Magazine Luiza (MGLU3) oferece cashback em compras no McDonald's

O Magazine Luiza (MGLU3) anunciou nesta quinta-feira (26) uma nova ação em parceria com o McDonald’s. Segundo a varejista, todas as compras feitas no restaurante com a carteira digital MagaluPay terão até R$ 10 de cashback.

Além de ser necessário realizar o pagamento através do Pix, a promoção será válida em pedidos no valor mínimo de R$ 30. O principal objetivo da campanha é promover o MagaluPay, carteira digital de empresa que já conta com mais de 3,3 milhões de contas abertas.

Em suma, a ação vai durar um total de 15 dias em todos os McDonald’s que aceitam pagamento via Pix. Além disso, o usuário pode acumular até R$ 30 de cashback para usar como bem entender.

Aposta no setor financeiro

O Magazine Luiza está apostando alto no setor financeiro. Isso porque a carteira digital lançada pela companhia é uma das principais estratégias para alavancar sua geração de receita.

Além de buscar angariar mais clientes, o Magalu também está de olho nas pessoas jurídicas, ou seja, lojistas que vendem na plataforma da companhia.

