Sophia Bernardes IPO: Nubank busca avaliação de US$ 55 bi e fazer parte das 100 maiores empresa dos EUA

A oferta pública inicial do Nubank nos Estados Unidos busca arrecadar U$ 55,4 bilhões do Itaú Unibanco, segundo fontes que estão circulando nesta quinta-feira (26).

No entanto, em uma rodada de financiamento realizada recentemente, administrada pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett. A fintech foi avaliada em US$ 30 bilhões.

Especulações sobre IPO

Logo, caso o Nubank seja listado com um valor estimado elevado em comparação ao Itaú Unibanco, a fintech irá integrar o time das maiores fintechs do mundo, ultrapassando a Robinhood .

Ainda de acordo com especulações, executivos do banco digital solicitaram uma avaliação de US$ 100 bilhões.

Em contrapartida, outras fontes acreditam que seja improvável o Nubank atingir este valor na oferta pública inicial. Portanto, até então, o Nubank ainda não comentou sobre a avaliação aguardada.

A oferta pública inicial da fintech está prevista para acontecer entre o final de outubro e novembro, com previsão de arrecadação de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões.

