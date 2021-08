Sophia Bernardes 3 dicas para começar a investir na Bolsa de Valores, segundo analista do Kinvo

Em junho deste ano, a Bolsa de Valores ( B3 ) totalizou 3,2 milhões de investidores pessoa física. Isto é, um crescimento de 45,5% em relação a 2020.

Embora a quantidade de indivíduos que compram ações ainda seja baixa, visto que muitos não investem por terem dificuldades, existe um grande interesse por parte do público.

Logo, o número de investidores seria maior se as pessoas entendessem como funciona a Bolsa. Pensando nisso, Beto Assad, analista de ações e consultor do aplicativo financeiro Kinvo, separou as principais dicas para começar a comprar ações.

1 – Conheça o seu perfil de risco

Em primeiro lugar, a pessoa precisa compreender o seu perfil de risco . Assim, ela saberá se é um investidor mais agressivo ou conservador na hora de alocar recursos dentro da Bolsa.

Em seguida, é recomendado alternar o valor aos poucos. Com isso, ganhando confiança no mercado gradualmente. Portanto, o ideal é não colocar muito dinheiro de uma vez.

Além de dar chances a um enorme prejuízo, caso o momento de entrar na Bolsa não seja bom, pode fazer com que qualquer um não queira mais investir .

2 – Estude o mercado de ações

Em suma, o investidor deve estudar o funcionamento do mercado para compreender o que são ações e como ganhar ou perder dinheiro com elas.

A saber, existem diversos materiais disponíveis para o início da trajetória na B3. Afinal, não seria bom chegar de paraquedas no mercado.

Muitos acreditam que investir na Bolsa de Valores é uma garantia de rendimento fácil, mas também é preciso ter conhecimento.

